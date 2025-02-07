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Ferdi Tayfur'un mal varlığı için kayyum talebi!

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyeti gündeme damga vurdu. Tayfur’un vasiyetinde, aralarının açık olduğu kızı Tuğçe Tayfur’a yer vermediği ortaya çıktı. Bu durum üzerine Tuğçe Tayfur’un, babasının mal varlığına kayyum atanması için talepte bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'un mal varlığı için kayyum talebi!
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Ferdi Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından usta sanatçının vasiyetini paylaştı.

Mal varlığına kayyım talebinde bulundu

Ferdi Tayfur’un vasiyetinde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’un olmaması dikkat çekti. Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.Sabah'ın haberine göre, Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyım talebinde bulundu.

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

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