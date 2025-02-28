Ferdi Tayfur'un tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konuldu

Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Merhum şarkıcının mirası, aile içinde bir gerilime neden oldu.

Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunan vasiyetine göre; Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı. Geri kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti.

Oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirastan kendilerine pay bırakılmaması üzerine vasiyete itiraz etmişti.

Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatları; bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mirasa tedbir konulması ve kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu duyurdu.