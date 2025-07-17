Ferdi Zeyrek, vefatının 40. gününde anılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zeyrek’in vefatının 40. gününde tüm ilçelerde mevlit, lokma ve aşure hayrı ile anma programı düzenleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa’mızın yiğit evladı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in aramızdan ayrılışının 40. günü vesilesiyle, Cuma günü Manisa’mızın 17 ilçesinde mevlit okutacak; lokma ve aşure hayrı düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı dualarımıza ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kentin 17 ilçesinde yapılacak program, cuma namazı öncesi saat 12:30’da mevlit okutulmasıyla başlayacak. Namazın ardından ise vatandaşlara lokma ve aşure ikramı yapılacak. Merkezdeki anma programı Hatuniye Camisi’nde yapılacak. Burada Cuma namazı öncesi mevlit okunacak, ardından aşure ve lokma dağıtılacak.

Manisa merkezde, Hatuniye Camisi’nin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi önü ve MASKİ Genel Müdürlüğü önünde de lokma ikramı yapılacak.

Zeyrek’in ailesi tarafından da Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) binası önünde saat 11.00’de aşure hayrı yapılacak.

Diğer ilçelerdeki programlar ise şu noktalarda gerçekleştirilecek:

Ahmetli: Ulu Cami

Akhisar: Yeni Gülruh Camisi (Yeni Camii)

Alaşehir: Pazar Camisi

Demirci: Ala Cami

Gölmarmara: Garaj Camisi

Gördes: Merkez Ulu Cami

Kırkağaç: Karaosmanoğlu Camisi

Köprübaşı: Merkez Camisi

Kula: Süleyman Şah Camisi

Salihli: Hamidiye Camisi

Saruhanlı: Merkez Camisi, 19 Temmuz Cumartesi saat 10.00’da ise Nuriye Mahallesi’nde

Sarıgöl: Dış Kahveler Camisi

Selendi: Yeni Cami

Soma: Parkaltı Camisi

Turgutlu: Merkez Pazar Camisi