Ferdi Zeyrek'in adı Turgutlu'daki spor kompleksinde yaşayacak

Turgutlu Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında, 2’si ek gündem, 1’i önerge olmak üzere toplam 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Meclis toplantısında tüm grup başkanlarının önerisi ve oy birliğiyle alınan kararda, Selvilitepe Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismi verildi.

"Zeyrek'in emaneti bizim emanetimiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

“Turgutlu’ya ve Manisa’ya birlikte hizmet etmekten onur duyduğum, çok talihsiz bir kaza sonucu zamansız kaybettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ferdi Zeyrek’i sevgi ve özlemle yad ederek başlamak istiyorum.

Ferdi Başkan, bir buçuk yılda çok sevdiği Manisa’nın ve Manisalıların hakkını gözeterek eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, altyapıdan çevreye, kültür sanattan sosyal alanlara kadar bu şehrin ve her bir hemşehrimizin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalıştı.

Geride hepimizin gururla hatırlayacağı çok temiz bir isim ve miras bıraktı. Kalbi bu şehir için atan bizler de Ferdi Başkanımızın bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Canım kardeşim, yol arkadaşım Ferdi Zeyrek’in emaneti bizim emanetimiz, çok kıymetli ailesi bizim ailemizdir. Ferdi Başkanımızı unutmayacağız. Mekanı cennet olsun. Spor kompleksimize Ferdi Başkanın isminin verilmesi için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Onun ismini güzel yerlerde hep hatırlayacağız."

Akın, ayrıca Turgutlu, Manisa ve pek çok ilde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin duyduğu endişeyi de dile getirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.