Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, mimarlık bölümüne kabul edildi.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in kazandığı üniversite belli oldu!
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da evindeki havuz motorunu kontrol ederken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.

Kızı Nehir Zeyrek, acı kaybından sadece 11 gün sonra babasının en büyük hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girmişti. Sınav günü Nehir'e CHP lideri Özgür Özel de eşlik etmişti. 

"Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım"

Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin" ifadelerini kullanmıştı. Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Baba mesleğini kazandı

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı.

