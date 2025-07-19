Ferdi Zeyrek'in kızını sınava kendisi götürmüştü: CHP lideri Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in YKS sonucunu açıkladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den destek gelmişti.

Nehir Zeyrek'i sınav öncesi yalnız bırakmayan annesi Nurcan Hanım'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce söz verdiği gibi sabah saatlerinde sınav merkezine gelmişti.

Elektrik akımına kapılması sonucu 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, üniversite sınavında hedeflediği başarıyı yakaladı. Nehir'in YKS sonucunu CHP Genel Başkanı açıkladı.

"Baba mesleği mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı"

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından su açıklamayı yaptı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."