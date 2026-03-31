Fergani'nin 5'inci uydusu uzayda göreve başladı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği 5'inci deneme uydusu olan FGN-100-D3'ü, bugün Türkiye saatiyle (TSİ) 14.02'de ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya gönderdi.

SpaceX'in Transporter-16 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra, TSİ 15.08'de fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 500–520 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

Fırlatma süreci Fergani Uzay ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi.

Haberleşme ve navigasyon yetenekleriyle donatılan 113 kilogram ağırlığındaki yeni nesil milli uydu, yörüngesine yerleşerek göreve başladı.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ufkun ötesindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fergani'nin geliştirdiği, haberleşme ve navigasyon kabiliyetleriyle ön plana çıkan 5'inci test uydusu FGN-100-D3, uzaydaki yerini başarıyla aldı. Hedef Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor

FGN-100-D3, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenler kullanıldı.

Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da yer alıyor. Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen milli sistemler ve aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana uzayda ardı ardına önemli başarılara imza atarak uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Fergani'nin uzay serüveni, Ocak 2025'te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025'te Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu ünvanına sahip 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı.

Milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları devam ediyor

Bu süreci 28 Kasım 2025'te üzerinde 10 kilogram ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı yörünge transfer aracının (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti. Yenilikçi hibrit motor teknolojisi ve uzayda gerçekleştirilen ilk ateşlemeyle milli yörünge transfer aracı, Türkiye'nin uzay içi lojistik kabiliyeti için önemli bir adım oldu.

Fergani Uzay gelecek 5 yıl içerisinde 100'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor. Proje hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek.

Bir yandan takım uydular tamamlanırken, diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.