Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 'Bu adamı istemiyoruz

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun incelenen dijital materyallerinde dikkat çekici bir yazışma daha ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre yazışmada; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem Özgür Yankaya'yı Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde istemediği ve bu konudaki talebinin Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya iletildiği görüldü.

İşte o yazışmalar:

Ferhat Gündoğdu: İçimize kimse sızmaması ve görüntü için sanırım en iyi çözüm bu. Oluşacak iş yükünü merak etmeyin, ben kaldırırım işi.

Ferhat Gündoğdu: Bizim camiada aç gözlü çoktur. Boşalan iki kadro için herkesi devreye sokarlar.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Yetki sende başkanım.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Başkanım, Özgür Yankaya. Bu adamı istemiyoruz, ne maça ne VAR'a. Ertuğrul attı.

Ferhat Gündoğdu: Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve şiddet içermediği için sınırda bir hareket. Dolayısıyla VAR'ın karışmadığı doğru oldu.