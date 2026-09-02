Feribot faciası sonrası KKTC'de YDP hükümetten çekildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) feribot faciasının ardından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı aldıklarını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kaza soruşturması kapsamında Başbakanlık tarafından görevden alınmasının ardından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı bitiminde alınan kararı bizzat duyuran YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin hükümetten çekildiğini açıkladı.
YDP'nin aldığı bu çekilme kararıyla birlikte Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığındaki üçlü koalisyon hükümetinde yeni bir kriz ve hükümet süreci başladı.