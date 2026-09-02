Feribot faciasının ardından Bakan Erhan Arıklı görevden alındı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın bakanlık görevinden alındığını duyurdu.

Üstel, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktararak, "Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'mız Sayın Erhan Arıklı'yı görevden aldığımı kendisine bildirdim. Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır." ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.