Fesih kararının ardından ilk görüşme: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.
DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.
DEM Parti duyurdu
Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadelerine yer verildi.
Fesih kararının ardından ilk görüşme
Geçen hafta terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kongrelerini yaptıklarını, silah bırakma ve fesih kararı aldıklarını duyurmuştu.
İmralı heyetinin bu ziyareti terör örgütü PKK'nın açıklamasının ardından gerçekleşiyor.
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