  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fesih kararının ardından ilk görüşme: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
Takip Et

Fesih kararının ardından ilk görüşme: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fesih kararının ardından ilk görüşme: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
Takip Et

DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM Parti duyurdu

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadelerine yer verildi.

Fesih kararının ardından ilk görüşme

Geçen hafta terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kongrelerini yaptıklarını, silah bırakma ve fesih kararı aldıklarını duyurmuştu.

İmralı heyetinin bu ziyareti terör örgütü PKK'nın açıklamasının ardından gerçekleşiyor.

 Ayrıntılar geliyor

Gündem
Mayıs ayında bir haftada kesilen radar cezası 325 milyon lirayı aştı
Trafikte mayıs ayının ikinci haftasında da ceza yağdı
Özgür Özel’den Türkan Saylan mesajı: Bizlere emanet ettiği ideallerine sahip çıkmaya destek olmaya devam edeceğiz
Özgür Özel’den Türkan Saylan mesajı
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
CHP'de TBMM Grup Yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri için seçim yapılacak
CHP'de TBMM Grup Yönetimi ile Meclis Başkanlık Divanı üyeleri için seçim yapılacak
AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Tarihçi-yazar Murat Çulcu yaşamını yitirdi!
Tarihçi-yazar Murat Çulcu yaşamını yitirdi!