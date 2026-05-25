Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Akarca Mahallesi’nde bulunan evinin önünde Karaca’ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece ifade işlemleri devam eden 3 zanlı ile gözaltına alınanların sayısı 4 oldu. Öte yandan ekiplerin bir tabanca da ele geçirdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.