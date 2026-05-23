Fethiye Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Maskeli kişiler tarafından Akarca Mahallesi’nde gerçekleştirilen saldırıda Karaca bacağından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Karaca’ya ilk müdahale olay yerinde yapılıp, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

"Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi"

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak" diye konuştu.