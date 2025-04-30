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Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Rodos Adası arasında 31 Mayıs'tan itibaren yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri düzenleneceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak.

Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.

Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

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