  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video)
Takip Et

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video)

Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video)
Takip Et

Olay, saat 11.00 sıralarında Fethiye ilçesi, Katrancı Koyu’nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 1

Alevler kısa sürede tekneyi sardı.

Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı.

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 3

Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 4

Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 5

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Fethiye’de koydaki tekne yandı, 115 yolcu suya atlayarak kurtuldu (Video) - Resim : 6