Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

İlçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de de suyun rengi değişti.

Güzel havayı fırsat bilen bazı kişiler Kumburnu Plajı'nda denize girdi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Bazı turistler ise bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.