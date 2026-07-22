Fethiye'de orman yangın alarmı: Bir mahalle tahliye ediliyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı. Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.