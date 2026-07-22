  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fethiye'de orman yangın alarmı: Bir mahalle tahliye ediliyor
Takip Et

Fethiye'de orman yangın alarmı: Bir mahalle tahliye ediliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaşırken bir mahalle tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fethiye'de orman yangın alarmı: Bir mahalle tahliye ediliyor
Takip Et

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı. Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Deutsche Bank'ta soruşturma derinleşiyor: Genel merkez yeniden arandıDeutsche Bank'ta soruşturma derinleşiyor: Genel merkez yeniden arandıŞirket Haberleri

 

İSO Başkanı Bahçıvan: Hala neden sanayicilik yapıyorsun diye soruyorlarİSO Başkanı Bahçıvan: Hala neden sanayicilik yapıyorsun diye soruyorlarEkonomi

 