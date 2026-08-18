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Fethiye'de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçeovacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Fethiye'de orman yangını: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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