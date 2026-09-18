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Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak etkili oldu, yollar göle döndü. Turistler, şişme yataklarla sel sularında yüzdü.

Haber Merkezi
DHA
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Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video)
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Fethiye ilçesinde dün etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video) - Resim : 1

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video) - Resim : 2

Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. 

Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video) - Resim : 3

Turistler de şişme yataklarla ve deniz simidiyle sel sularında yüzdü.

Fethiye'de şişme yataklarla sel sularında yüzdüler (Video) - Resim : 4

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.