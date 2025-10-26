  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Polonyalı yolcusu Mark Daniel’le birlikte Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden uçuş yaptı.

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Polonyalı yolcu hayatını kaybetti

Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecekİngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecekGündem

 

Prof. Dr. Naci Görür'den Diyarbakır depremi uyarısı: Stres biriktirdi, dikkatli olunmalıProf. Dr. Naci Görür'den Diyarbakır depremi uyarısı: Stres biriktirdi, dikkatli olunmalıGündem

 

Gündem
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
İngiltere Başbakanı Starmer yarın Türkiye'ye gelecek
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Yurt dışından alışverişe kısıtlama gelmişti: Sipariş edilen ürünler ne olacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem
Kandilli ve AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem