Fethiye'de yamaç paraşütü düştü: Bir kişi yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.
Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Polonyalı yolcusu Mark Daniel’le birlikte Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden uçuş yaptı.
İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Polonyalı yolcu hayatını kaybetti
Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi. Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.