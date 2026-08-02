Feti Yıldız’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Türkiye kendi modelini geliştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, hükümetin yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, sürecin Türkiye'nin kendi dinamikleri ve toplumsal yapısıyla uyumlu bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti.

Yıldız, mesajında milli irade, toplumsal birlik ve bütünleşme vurgusu yaparak, Türkiye'nin geleceği açısından ortak değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Yıldız’ın paylaşımında, “Türkiye, TBMM çatısı altında ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle milli, özgün ve etkin bir model ortaya koymuştur. Demokratik meşruiyet ve toplumsal katılımı hukuk çerçevesinde başarıyla bütünleştirmiştir. Milli egemenlik, milli birlik ve toplumsal bütünleşme ilkesine dayalı, bize özgü bir model inşa edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ortak değerler vurgusu

Sürecin önemli bir parçası olarak gerçekleştirilen toplantılardan da söz eden Yıldız, bu buluşmalarda ülke adına ortak paydaların öncelendiğini ve farklılıklara saygı duyan bir anlayışın geliştiğini dile getirdi. Katılımcılığın ön plana çıkarıldığı bu toplantıların, demokratik değerlerle uyumlu şekilde ilerlediğinin de altını çizdi.