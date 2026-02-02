  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ bağlantılı 385 sosyal medya hesabına erişim engeli
Takip Et

FETÖ bağlantılı 385 sosyal medya hesabına erişim engeli

Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ bağlantılı 385 sosyal medya hesabına erişim engeli
Takip Et

Terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385’e ulaştı.

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Ocakta en çok uçak biletinin fiyatı arttı: Yüzde 50'yi geçtiOcakta en çok uçak biletinin fiyatı arttı: Yüzde 50'yi geçtiEkonomi

 

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI arttıEuro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI arttıKüresel Ekonomi

 