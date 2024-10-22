FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e anıt mezar! Vergi muafiyeti detayı dikkat çekti

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in hayatını kaybetmesi ile birlikte örgütün yapılanma sürecinden, cenazenin nereye gömileceğine kadar pek çok konu tartışmalara neden oldu. Özellik Gülen’in defnedileceği yer ile ilgili pek çok soru işareti de bulunuyor. Pensilvanya’daki çiftlik ile ilgili detayı Gazeteci Mehmet Sumer açıkladı. Çifliğe yapılacak anıt mezar ile ilgili dikkat çeken bir detayı belgesiyle ortaya koydu.

Vasiyeti doğrultusunda gerekli izinler alındı

Örgütün önde gelen isimleri ve Fetullah Gülen’in vasiyeti doğrultusunda belirlenen defin yeri için gerekli tüm izinlerin alındığı ifade edildi. ABD’de yaşayan gazeteci Mehmet Sumer, konuyla ilgili önemli bir detayı X hesabında paylaştı.

Anıt mezarlık olacak, vergiden muaf olacak

Sumer, attığı tweetinde Fetullah Gülen’in, konakladığı çiftliğe gömülmesine kesin karar verildiğini belirtti. ABD yasaları gereği, bu yerin bundan sonra anıt mezar olarak adlandırılacağını ve bu nedenle çiftliğin her türlü vergiden muaf olacağını vurguladı.

Pensilvanya yasaları neler söylüyor?

Sumer, tweetinde şöyle yazdı:

“Fetullah Gülen'in cenazesi, izin alınıp konakladığı çiftlik alanına gömülürse, Pensilvanya yasalarına göre arazi her türlü vergi muafiyeti kazanacak. Yasalar, mezar ve anıt mezar gibi yerlerin vergi muafiyeti sağladığını öngörüyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda gerekli izinler alındı.”