FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i övmeleri nedeniyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i övücü açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma genişliyor
Gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de bulunuyor. Diğer 3 kişiyle birlikte, FETÖ’yü övme suçlamasıyla gözaltına alınan Güleçyüz’ün ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletiliyor.
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