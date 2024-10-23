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﻿FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i övmeleri nedeniyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haber Merkezi
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﻿FETÖ elebaşının provokatörlüğünü yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i övücü açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma genişliyor

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de bulunuyor. Diğer 3 kişiyle birlikte, FETÖ’yü övme suçlamasıyla gözaltına alınan Güleçyüz’ün ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletiliyor.

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