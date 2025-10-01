FETÖ firarisi Akın İpek'in Beyaz Köşkü’nün yeni sahibi belli oldu

İhalenin dördüncü turunda yapılan indirim sonrasında köşke alıcı çıktı. Köşkün eski sahibi FETÖ firarisi Akın İpek’in yurtdışına kaçmasının ardından, mal varlıkları TMSF denetimine geçmişti.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, köşkün yeni sahibinin denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Bekmezci’nin olduğu ortaya çıktı.

Denizcilik sektörünün önde gelen ismi

Bekmezci, Türkiye merkezli Beks Shipping / Beks Denizcilik şirketlerinin sahibi olarak tanınıyor.

Şirket filosunda çok sayıda bulk carrier ve tanker gemisi bulunuyor. Beks, gemi alım-satım ve navlun taşımacılığında aktif bir oyuncu konumunda.

Türk denizcilik piyasasında son yıllarda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Bekmezci, sektörün hızlı büyüyen aktörlerinden biri.

Rusya ile yaptırım sürecinde adı geçmişti

Beks Shipping, özellikle Rusya ile ilgili yaptırım süreçlerinde adı geçen şirketlerden biri olmuş, İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Şirket ise bu iddiaları reddederek tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü açıklamıştı.