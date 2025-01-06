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FETÖ firarisi eski yüzbaşı Adana’da yakalandı

Adana’da, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski yüzbaşı A.E.E., gizlendiği evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi
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FETÖ firarisi eski yüzbaşı Adana’da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski yüzbaşı A.E.E.’nin kentte olduğunu tespit eden ekipler, saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan A.E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uzun yıllar örgütte aktif olarak çalıştı

Öte yandan, A.E.E.’nin örgüt içerisinde sürekli üstlerine rapor verdiği, örgüt ağabeyi tarafından takip edilerek sohbet toplantılarına katıldığı ve uzun yıllardır örgütte aktif olduğu öğrenildi.

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