FETÖ operasyonlarında 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i kamu personeli 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 12 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları ve diğer mahrem imamlarla HTS irtibatı bulunan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5'i kamu personeli, 2'si kamu görevinden ihraç edilmiş ve 9 özel sektör çalışanı olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara devam edildiği bildirildi.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 16'sı yakalandı.

Şüpheliler hakkında örgüte müzahir olduklarına yönelik beyanların bulunduğu ve Bank Asya'da artıran hesaplarının olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında halen kamuda aktif çalışan hemşire ve öğretmen ile meslekten ihraç edilen polis memuru ve Merkez Bankası personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Polisin firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.