FETÖ operasyonu: Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdükleri gerekçesiyle aralarında Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltında
Savcılık, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kararın ardından düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.