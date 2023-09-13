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FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Bursa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı

Adresinde bulunamayan diğer zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

 

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