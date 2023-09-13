FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
Bursa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı
Adresinde bulunamayan diğer zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.