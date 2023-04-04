FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

İstanbul'daki operasyonda 9 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında terör örgütü adına beyanlar bulunan, örgütün iletişim modeli olan ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan diğer üyelerle iletişime geçtiği belirlenen 13 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında, daha önce ihraç edilen 4 astsubay ile 9 askeri öğrencinin yakalanması için kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan 9'u yakalandı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.