FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TSK ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ve 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de düzenlenen operasyonda ise aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı oldukları ve kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamları"yla iletişim sağladıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 5 subay, 1 astsubay, 1 askeri öğrenci ile 8 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de 23 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.