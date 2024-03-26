FETÖ soruşturmalarında 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, söz konusu terör örgütünün "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında örgüt sorumlularınca operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesi sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, usulsüzlük yaptığı ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli daha tespit edildi.

Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar çerçevesinde 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.