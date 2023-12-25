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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.