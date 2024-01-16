FETÖ yapılanması soruşturmasında gözaltı kararları
FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ise 18 zanlı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.
4 kentte operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde mahrem imamların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde "emniyet mahrem imamı, "ev imamı", "lise mesulü" ile "büyük bölge muhasebecisi" olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 18 şüpheli tespit edildi.
HTS kayıtlarına göre, 2016'ya kadar sorumlu düzeyde olan şahıslarla irtibatlarının devam ettiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.