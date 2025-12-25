FETÖ'cü eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının değiştiğini bildirerek, savunma için Akyıldız'a söz verdi.

Akyıldız, mahkemeden, dosyanın incelenmesi ve mütalaaya karşı savunma hazırlanabilmesi için avukatına süre verilmesini, banka hesapları üzerindeki blokenin kaldırılmasını ve uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Söz alan sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlayabilmek için süre verilmesini ve müvekkilinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Akyıldız'ın avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine, sanığın mal varlığı tedbirleri ile emekli maaşı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik yazılı bir talepte bulunulması halinde bu talebin celse arasında değerlendirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 20 Ocak 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtiliyor.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer alıyor.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülüyor.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.