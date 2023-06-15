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FETÖ'den aranan 6 kişi tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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