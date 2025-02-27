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FETÖ'den aranan 'Mete' kod adlı hükümlü astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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FETÖ'den aranan 'Mete' kod adlı hükümlü astsubay yakalandı
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İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay N.M.O.'yü (37) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

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