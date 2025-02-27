FETÖ'den aranan 'Mete' kod adlı hükümlü astsubay yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli cezaevine gönderildi
Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay N.M.O.'yü (37) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
Gündem