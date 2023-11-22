FETÖ'den aranıyordu: Mehmet Kamış gözaltına alındı

İzmir'deki FETÖ operasyonunda kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlamasıyla hakkında yakalama emri olan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme’de yakalandı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.