FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mahrem imamları ile operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bağlılık ve sadakatlerine göre örgüt tarafından yapıldığı tespit edilen kodlamalar gibi çeşitli deliller elde edilen 1’i aktif olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 3 ilde 30 Temmuz tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.