FETÖ'nün Boğaz'daki 1 milyarlık köşküne alıcı çıkmadı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait İstanbul Boğazı'ndaki Beyaz Köşk için yeniden alıcı bulunamadı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra TMSF tarafından el konulan daha sonra Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Koza Altın Anonim Şirketi bünyesindeki Beyaz Köşk için 6 Ağustos'ta 3'üncü kez ihaleye çıkıldı.

KAP'a açıklama yapıldı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., 21 Temmuz'da yaptığı ilan duyurusunda, köşkün fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya düşürmüştü. Ancak alıcı çıkmadı ve Etiler'deki köşk yine elde kaldı.

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi. Açıklamada şöyle denildi:

"21 Temmuz 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, piyasa koşullarına bağlı olarak yeterli ve uygun talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir."

İlk olarak geçen yıl mayıs ayında satışa çıkılmıştı

İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan Etiler'de, Beyaz Köşk'ün de içinde bulunduğu 3 bin 91 metrekarelik alan için ilk olarak geçen yıl mayıs ayında satışa çıkılmıştı. Firari Akın İpek'e ait olan köşk için o ihalede 750 milyon lira istenmiş ancak 27 Haziran'daki açık artırmada köşke alıcı çıkmamıştı. Köşk 24 Mart 2025 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılmıştı. Köşkün yeni fiyatı 950 milyon artı KDV olarak belirlenmişti. Açık artırma 6 Mayıs'ta yapılmıştı. Fakat 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada satışın iptal edildiği belirtilmişti. İptal gerekçesi ise 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası talep zayıflığı olarak gösterilmişti.