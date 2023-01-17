FETÖ'nün 'Dışişleri Bakanlığı yapılanması' operasyonunda 9 gözaltı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan ve haklarında sınav sorularını aldıklarına ve ön mülakat şeklinde mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015'te örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi ve soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların devam ettiği öğrenildi.

"Gaybubet evi" operasyonunda 16 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün "Kayseri il ablası ve kadın alanı sorumlusu"nun da arasında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerindeki örgüt mensuplarının yurt dışına kaçışının sağlanmaya çalışıldığı tespitinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara'da örgüt mensuplarının gizlendikleri evleri belirleyen ekipler, 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında arama kaydı bulunan 18 firari FETÖ yönetici ve üyesinden 16'sı gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden S.C'nin örgütün "Kayseri il ablası ve kadın alanı sorumlusu", F.Ö'nün adliye yapılanmasında "sorumlu" seviyede örgüt yöneticisi, E. I'nın askeri mahrem yapılanmada yönetici, B.A'nın "Çankırı doktor ünitesi sorumlusu" olduğu belirlendi.

Ayrıca 2 örgüt mensubunun subay ve astsubaylıktan, birinin emniyet amirliğinden ihraç edildikleri, diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında beyanlar ve deliller bulunduğu için mahkemelerce arandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldükleri, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.