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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan B.B, Ankara'da saklandığı adreste yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' Ankara'da yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.