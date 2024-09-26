  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 15 şüpheli itirafçı oldu
Takip Et

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 15 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 15 şüpheli itirafçı oldu
Takip Et

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde görev yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinde bulunduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı.

Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hataNarin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hataGündem
Rekabet Kurumu'ndan fındık piyasasına uyarı! Hızla yaptırım uygulanacakRekabet Kurumu'ndan fındık piyasasına uyarı! Hızla yaptırım uygulanacakEkonomi
Gündem
İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor
Dün göreve başlayacaktı ama gitmedi! Türkiye güzeli İdil Bilgen'in önünde 2 seçenek var
Dün göreve başlayacaktı ama gitmedi! Türkiye güzeli İdil Bilgen'in önünde 2 seçenek var
Terra Santa Manastırı Beyoğlu Belediyesi’nden alındı! CHP’lilerden karara tepki yağıyor
Terra Santa Manastırı Beyoğlu Belediyesi’nden alındı
Aracında kaçak ürünler yakalanan CHP'li Ediz Ün hakkında sıcak gelişme
Aracında kaçak ürünler yakalanan CHP'li Ediz Ün hakkında sıcak gelişme
ABD, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeye karşı çıkıyor
ABD, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeye karşı çıkıyor
Narin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hata
Narin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hata