  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Takip Et

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde yapılan operasyon kapsamında, 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili Bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9’u aktif, 6’sı istifa, 1’i emekli, 5’i ihraç olmak üzere toplam 21 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandıGündem
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorBakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorEkonomi
Bilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorBilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorGündem
77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyorŞirket Haberleri

 

Gündem
e-Devlet yalanıyla büyük vurgun: Sahte diploma çeteleri yüz binlerce lira topluyor
e-Devlet yalanıyla büyük vurgun: Sahte diploma çeteleri yüz binlerce lira topluyor
İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması: 10 gözaltı
5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması: Çok sayıda gözaltı
Bakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu
Bahçeli'den önemli mesajlar: Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır
Bahçeli'den önemli mesajlar: Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır