FETÖ'nün milyarlık servetini kim yönetecek? Gülen’in yerine geçecek isim ile ilgili ilk sinyal geldi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için ABD’de düzenlenen ayin töreni tartışmalara neden oldu. Gülen'in cenaze töreninde tabutunun başında bekleyenler içinden yerine geçecek isim ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Ayin gibi yapılan cenaze töreninin neden İngilizce yapıldığı, tabutun başında bekleyenlerle, önünde saf tutanların kimler olduğu, örgütün liderlik koltuğuna kimin oturacağı da tartışmalara neden oldu.

FETÖ'nün tabutu başında kimler vardı?

FETÖ’nün başına kimin geçeceği ile ilgili cenaze töreninden işaretler aranıyor. Tabutun baş ve ayak uçlarındaki isimler ile ön tarafında saf tutan kişiler tek tek analiz ediliyor. Liderlik mücadelesinin Gülen’in ölmeden hemen önce başladığı belirtilirken Gazeteci Musa Kesler CNN TÜRK'te töreni analiz etti.

Kesler, törende tabutun önünde duran ve baş kısmında duran iki katman olduğunu dikkat çekerek “Cevdet Türkyolu ve Tabutun tarafında Kemal Gülen, Fetullah Gülen'in yeğeni, diğeri de Cevdet Türkyolu'nun damadı. Cevdet Türkyolu, Fetö'nün kardeşinin damadı” dedi. Kesler’e göre liderlik bu isimler arasında dönüyor.

Fetullah Gülen’in, yıllardır kaldığı o kestane kampındaki kompleksten çıkarılıp cenazenin gömüldüğü yere getirildiğini dikkat çeken Kesler, “ Burası da Cevdet Türkyolu'nun damadına ait” yorumunda bulundu. Tabutun başında aile yakınlarının durduğunu dikkat çeken Kesler, FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in paylaşımına dikkat çekti.

Kamuoyunun en merak ettiği konulardan biri de tabutun başında duran isimlerdi.

“Tabutun başında zaten aile yakınları durur. En yakında bakın Cevdet Türkyolu var. Burada aileden bir isim var. Onun yanında da Muhammed Yeşilyurt var. Fetullah Gülen'in kardeşinin torunuyla evli, dolayısıyla damadın damadı pozisyonunda.”

“Liderlik için sembolik isimlerden biri de Suat Yıldırım”

Musa Kesler, “Şahsi fikrimi soracak olursanız cenaze namazını kıldıran Suat Yıldırım, eskiden beri Gülen’in yanında bulunan örgütte etkin bir isim. Sembolik isim olarak örgütün başına geçecek isim olarak değerlendirilebilir” dedi.

Gülen'in yerine "Dumanlı" mı geçecek?

Peki, bu tartışmalardan sonra örgütün başına kim geçecek?

''Ebu Seleme Gülen, Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün başına Ekrem Dumanlı'nın geçeceğini düşünüyor. Ona yönelik imalı bir mesaj atmış. Şahsi fikrimi soracak olursanız, Suat Yıldırım geçebilir.''