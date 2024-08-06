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FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' yakalandı

Kayseri polisi, FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi
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FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan, ByLock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.'nun (43) yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.U.'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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