FETÖ'nün üst düzey yönetici Hakan Kahraman yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Hakan Kahraman'ı yurtdışına kaçmak isterken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet ve arama kararı bulunan FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
