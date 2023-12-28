FETÖ/PDY iltisaklı emniyet mensuplarından 63’ü İstanbul'dan

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı” ifadelerini kullanılmıştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından dijital materyaller üzerinde yapılan geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu iddiasıyla açığa alınan 445 aktif emniyet mensubunun 63’ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan olduğu öğrenildi. Biri “komiser yardımcısı” pozisyonundaki 63 FETÖ/PDY iltisaklısının, çeşitli ilçe emniyet müdürlükleri ile operasyonel şubelerde görev yaptıkları öğrenildi.