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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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