  FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyon: 92 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyon: 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Zanlılardan 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Operasyonların son bir haftada düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, çalışmaların cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli jandarmamız tarafından yakaladı. 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Operasyonlara katkı sunanları tebrik eden Yerlikaya, açıklamasında "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

